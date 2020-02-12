تراند اليوم : مباشر قيامة عثمان الحلقة 10مترجم موقع النور

اسطنبول -صحيفة الخليج 365 الاقتصادية

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 10 العاشرة بدأت قناة atv التركية في نشر اعلان الحلقة الجديدة من مسلسل قيامة عثمان ، و كانت الحلقة السبقة انتهت بظهور الغازي عثمان الن ارطغول وهو يمسك سهم ويقوم بلف الحبل حوليه وظهر علي وجهه الغضب الشديد وبدء يتذكر احداث دارت بينه وبين حبيبته وكانت تتحدث وتقول ” هذا ما اراه ابي مناسبا يا سيد عثمان ان الله مع الصابرين” وبعد ذلك جاءت زوجة عمه وقالت اتسمح لي بالدخول وقال اريد ان ابقي منفردا يا زوجة عمي !! ولكن صممت ودخلت وقالت من لا يستطيع لقاء من يحب وحيدا حتي بين كل الناس يا بني واستكملت الحديث “زوجة عمة” وقالت ما الفرق سواء كنت موجودا او لا ؟ ليرد عليها عثمان ويقول كلما فكرت يحط ثقل علي صدري يا زوجة عمي لماذا لا يراني لائقاً بابنته ؟ ما الخطاء الذي قمت به حتي يرفضني ويضعني موضع الرجال وترد عليه زوجة عمه وتقول المساله ليست الرجوله يا بني “الشيخ اديب” يعلم بانك شهم ولديك الرجوله والنخوه ولكن الساله هي ما ستفعله الان هل ستقع علي كف غضبك ..ام ستمنعه وتتحرك بالعقل سليم ؟؟ الموضوع عباره عن هذا يا عثمان

قيامة عثمان الحلقة 10 العاشرة، نقدم لكم متابعة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 10 مترجمة عبر موقع قصة عشق المؤسس عثمان غازي الحلقة 10 وعبر موقع النور مسلسل المؤسس عثمان بن ارطغرل الحلقة 10 حيث يوفر لكم رابط الحلقة الجديدة ، حيث لا يزال يحصد مسلسل قيامة عثمان نجاح كبير على مستوى الدراما التركية وخاصة المسلسلات العثمانية ونشأة الدولة العثمانية.

قيامة عثمان 10، ويواصل مسلسل المؤسس عثمان نجاحاته وسيطرته على البحث، حيث يكثر البحث عنه من قبل الجمهور المتابع لمسلسل قيامة أرطغرل، امتدادًا لهذا المسلسل المليء بالأحداث الشيقة، والذي يلعب بطولته النجم التركي بوراك أوزيجيفت بدور عثمان ابن أرطغرل، ووكان أوزجفيت قد تحدث في وقت سابق، عن مسلسل عثمان بن أرطغرل، وقال إنه سيكون مختلفًا، وسيعمل من خلال مشاركته بشخصية مؤسس الدولة العثمانية، على إبراز الكثير من القيم الرئيسة في تلك الحقبة من الزمن، وفي مقدمتها العدالة، إضافة إلى بعض الأسرار الخاصة بعلاقة الغازي عثمان مع شريكته، والتي كانت تربطه بها علاقة حب وثيقة.

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قيامة عثمان 10

سيكون العرض الأول للحلقة العاشرة من مسلسل قيامة عثمان أو المؤسس عثمان، على قناة ATV التركية، والتي ستقوم بعرض المسلسل في كل يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت تركيا والسعودية، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت سوريا ومصر،حيث سنوفر لكم اليوم الحلقة الجديدة بث مباشر ومن ثم سنعرضها لكم مترجمة عبر موقع قصة عشق وموقع النور.

القنوات الناقلة مسلسل قيامة عثمان الحلقة العاشرة

وهناك عدد من قنوات تعرض مسلسل قيامة عثمان، المسلسل التركي الجديد، التي سوف نستعرضها معكم لكي يمكنكم ضبط تردد بعض القنوات التي تعرض مسلسل عثمان بن أرطغرل حتى تتمكنوا من مشاهدة المسلسل وحلقاته وأحداثه الشيقة.

القناة العارضة الأقمار الصناعية تردد القنوات معدل الترميز الاستقطاب قناة فور شباب النايل سات 11316 27500 أفقي قناة دعوة النايل سات 10727 27500 عمودي قناة الوطن النايل سات 11012 27500 أفقي قناة اليرموك النايل سات 11678 27500 عمودي قناة TRT TURKSAT 11042 8400 عمودي قناة TRT EUTELSAT 10928 3000 عمودي قناة قطر النايل سات 10971 27500 عمودي

قيامة عثمان bölüm 10

يذكر أن الحلقة التاسعة من قيامة عثمان، قد انتهت حين تعرض جوندوز لكمين بينما كان متجه للسوق الجديدة، واتضح الذي نصب الكمين هو علي شار بهدف الانتقام من عثمان، حيث قام بسرقة الذهب الذي كان من المقرر إرساله للمغول، ونتساءل إن ما كان هجوم المغول على قبيلة كايي بسبب سرقة عثمان ذهب المغول أم لا؟، وكيف سيتصرف دوندار مع عثمان، وهل عثمان سيرفض عرض عمه الزواج من آيجول ؟ كل هذا سنشهده في حلقة اليوم من قيامة عثمان 10.