تراند اليوم : شاهد: فضيحة مدوية للفنانة أنجي خوري تشعل مواقع التواصل

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء 12 فبراير 2020 مقطع فيديو، للفنانة السورية أنجي خوري، مما أثار جدلا واسعا.

ونشرت الفنانة السورية عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لها قالت فيه إنّها تعرضت للاحتجاز في سوريا من قبل شخص يدعى طريف حفار، وجرت محاولة لاغتصابها.

وأشارت خوري إلى أنّ الخاطف حاول اغتصابها واعتدى عليها بالضرب لأنّها سبق وهاجمت قمر، وأنّه أثناء احتجازها كان يتواصل مع قمر عبر الهاتف، متهمة إياها وطليقها الفنان آدم باختطافها.

وأكدت خوري أنها ستتقدم بدعوى قضائية ضد حفار في سوريا.

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وكشفت السورية خوري عن علاقة حبّ جمعتها به لمدّة 4 سنوات، موضحة أنّ ما جمعها به هو "كنا كاتبين كتاب بيني وبينو وكنا رح نتجوز وفيكم تقولوا كان حاكي فيني بس ما كنت حاطها محبس وأهله كانوا عارفين".

وفي وقت سابق، شنّت الفنانة اللبنانية قمر هجومها على ​نجمة السوشيال ميديا أنجي خوري​ بعد تصريحاتها الأخيرة بأن قمر تشبه ​هيفا وهبي​ وتتمثل بها، وتعتبرها مثالها الأعلى.

فردّت قمر قائلة لها في بث مباشر على مواقع التواصل: "كيف تتجرأين على مقارنة نفسك بهيفا وهبي . بدك ألف سنة لتوصلي لكعب سكربينة هيفا وهبي".

الجدير بالذكر ان السلطات الإماراتية ألقت القبض على الفنانة السورية أنجي خوري، وترحيلها الى بلدها سوريا، بعد توقيفها قبل يومين في مداهمة تمت بعد منتصف الليل داخل أحد الفنادق.