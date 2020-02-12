شاهد: شاب وفتاة يؤديان وصلة رقص وغناء في أحد المساجد

تناقل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء 12 فبراير، مقطع فيديو، يوثق غناء وحركات راقصة لشاب وفتاة داخل أحد المساجد التراثية في عمان، مما أثار جدلا واسعا.

وظهر في مقطع فيديو لا يتعدى الدقيقة، شاب وفتاة بملابس كاشفة للذراعين والقدمين، داخل مسجد "الشرع" وهو أحد المساجد القديمة والأثرية في بلدة تنوف بولاية نزوي في سلطنة عمان، وهما يؤديان حركات راقصة على أنغام الموسيقى.

واعتبر المغردون على منصة تويتر ما حدث إساءة كبيرة لمعلم تاريخي عريق. مطالبين الجهات المعنية لتدخل لمحاسبتهم.

ونتشر المقطع الفيديو على مختلف المنصات الاجتماعية في حالة من الجدل، فهناك من يحمل الغضب تجاه الشاب والفتاة اللذان لم يتعرفا على هويتهما أو جنسيتهما، وقد ظهر في نهاية الفيديو مواطن عماني يرتدي الزي التقليدي يجري خلف الشاب.