شاهد: هكذا سخر الفنان محمد رمضان من قضية الطيار الموقوف

نشر الفنان المصري محمد رمضان، اليوم الاربعاء، عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، مقطع فيديو، يسخر فيه من أزمته مع الطيار الموقوف الكابتن أشرف أبو اليسر.

وظهر في الفيديو محمد رمضان، داخل إحدى غرف العمليات وعلق قائلا: "الدكتور اللي صورني وقفوه عن العمل مدى الحياة".

وكان الفنان المصري حذف فيديو بعد دقائق من نشره، علق فيه على واقعة الطيار أشرف أبو اليسر الذي أوقف عن العمل بسببه مدى الحياة.

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وفي وقت سابق، تحدث الطيار المصري، أشرف أبو اليسر، الموقوف عن العمل بسبب "الفنان محمد رمضان" تفاصيل الواقعة التي تسببت في إيقافه عن العمل خلال رحلته التي كانت متجهة إلى الرياض في أكتوبر الماضي.

وقال الطيار أشرف أبو اليسر، خلال برنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى، إنه سمح لرمضان بالتقاط صورة معه خلال قيادة الطائرة وطلب منه عدم لمس أي معدات للطائرة، وعلى أساس أنها صورة شخصية، وأنه سيقوم بعرض هذه الصورة فقط لابنه (ابن الفنان) وليست للنشر، إلا أنه تفاجئ أن هذه الصورة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مردفا: "أول ما شوفت الصورة نشرت عرفت إن هيحصل فيها خراب بيوت".

وأضاف: "لم أعترض على قرار وزير الطيران، كون لا يوجد مبرر لتواجد محمد رمضان معي في كابينة القيادة، ولكن اللي مضايقني أن رمضان مسألش فيا بتليفون حتى".