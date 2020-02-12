تراند اليوم : سما المصري بوضعية غير أخلاقية في غرفة نومها – صورة

نشرت الرقاصة المصرية سما المصري فيديو جديدًا لها من غرفة نومها وعلى تختها، وارتدت فستانًا قصيرًا جدًا، وتعرّضت كالعادة لإنتقادات كثيرة من المتابعين الذين لم يتقبلوا كل إطلالتها الجريئة والتي لا تتناسب مع مجتمعاتنا العربية، وتحاول تقليد الغرب دائمًا.

ظهرت بساقين مفتوحتين وفستان قصير من تختها وأرادت لفت الأنظار إلى جسدها طالما أنها فاشلة في حياتها العملية.

تحدّثت عن شائعة زواجها من اللاعب الجزائري رياض محرز الذي رفض القاء التحية على رئيس الوزراء المصري، وقالت إنها لم تطلب يده للزواج ولا تعرفه أصلًا، وكل ما تعلمه أنه سجّل الأهداف التي أوصلت الفريق الجزائري إلى نيل كأس أمم أفريقيا.

واتهمت سما المصري المستشار ورئيس نادي الزمالك السابق، مرتضى منصور بتلفيق تلك الشائعة وفبركة التصريح، ووصفته بـ (أبو الصفيحة).