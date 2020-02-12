تراند اليوم : فنانات تروين كيف كانت الممارسة مع خالد يوسف وماذا يجعلهن يفعلون بعضوة! – فيديو

أدلت بعض النجمات الشابات في مصر، برأيهن حول قضية الفنان خالد يوسف وكل من الممثلتين منى فاروق، وشيما الحاج، بعد انتشار مقاطع إباحية لهم عبر السوشيال ميديا.

ومن بين الآراء قالت كل من:

أميرة حافظ: (في مضايقات في الأول، لكن زي ما في الوحش، فيه الكويس، لحد دلوقتي مافيش حاجة محرجة صريحة تعرضت لها زي اللي بنسمع عنها، وكل علاقاتي مع شركات معروفة ومحترمة، وبقول ربنا يستر علينا جميعاً، وأتمنى أن منى وشيما يخرجوا من أزمتهم في أقرب وقت ممكن، الابتزاز ليس فقط في الوسط الفني، بل في جميع المهن، وفي كل المجالات يوجد الجيد والسيء).

هبة عبد العزيز: (ممكن يكون فيه محاولات من بعض الناس منتجين أو خرجين زي أي بنت بتتشغل في أي شغل، وبمجرد ما بتصديه الموضوع بيبقى خلص، مش بيقلب الموضوع بوقاحة، ربنا يستر على ولايانا وكل بني آدم خطاء، وكلنا بنغلط ومنى فاروق صعبت عليا جداً وربنا يخرجها من الأزمة دي على خير، ويقف جنبها كل الناس اللي كانت واقفة جنبها، ويارب يكون خالد يوسف اتعلم من اخطائه).

مي حسن: (ممكن يبقى كلامهم صح، بس أنا الحمد لله برا التصنيف ده، والدليل اني بقالي أربعة سنين بيتقال عليا ممثلة شابة ووجه جديد، وشغلي مع شركات انتاج كبيرة وليها اسمها وأنا من الناس اللي بترعب وقبل ما أتفق على أي شغل بعمل سيرش عن الناس اللي رايحة أقابلها، وماتعرضش عليا قبل كدة حاجة زيهم، يمكن لأني ماوصلتش للمخرج بتاعهم).

منة جلال: (طبيعي كل واحد له اصحاب، ومش معنى أني بخرج مع مخرج أو منتج أو ممثلين أن فيه علاقة، الكلام ده كان زمان، أيام رشدي أباظة كان بيجمع كل أصحابه ليلة كل خميس ويهزروا، وكلنا لينا اصحاب وبنخرج معاهم، ومش بنعمل حاجة غلط، أحنا وسط فني، بنقضي معظم الوقت في شغلنا أكثر ما بنقضيه في بيوتنا).

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لقراءة تفاصيل الفيديو الإباحي وتوقيف وتصريح الممثليتن فعلى اللينكات أدناه

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