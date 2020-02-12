والد الشاب “موسى الخنيزي” يروي تفاصيل اختطافه قبل 20 عاما

كشفت وسائل إعلام سعودية تفاصيل مثيرة عن عودة الشاب موسى علي الخنيزي إلى أسرته بعد 20 عاماً مضت على اختطافه عقب ولادته بثلاث ساعات في مستشفى بالدمام في السعودية.

وأوضح الأب تفاصيل الواقعة التي جرت أحداثها قبل 20 عاماً قائلاً: ” بعد ولادة زوجتي في مستشفى الولادة والأطفال بالدمام بثلاث ساعات وبعد تسليم الطفل إلى أمه لرضاعته دخلت ثلاثينية في العمر حنطية اللون وبعد حديث دار بينها وبين الأم لمدة ربع ساعة قالت للأم أن ابنها يحتاج لتنظيف لوجود أوساخ فوق رأسه وأخذته لكي تنظفه وتعيده إليها وكانت هذه هي المرة الأخيرة التي ترى فيها رضيعها”.

وتابع: بعد 5 دقائق دخلت إحدى الممرضات على والدة الطفل وسألتها أين هو؟ فأجابت الأم: لقد أخذته امرأة اعتقدت أنها ممرضة لتغسل شعره ولم تعد إلى الآن، وعلى الفور قامت الممرضة بالتبليغ عن الواقعة وقامت إدارة المستشفى بالاتصال بالجهات الأمنية التي باشرت التحقيق بالحادث، وبعد البحث لم يتم العثور على الطفل.

وأضاف: تم الاشتباه في شخص يحمل نفس المواصفات والتحفظ عليه وبعد إجراء التحاليل الـ "دي إن إيه" اكتشف أنه مطابق للابن وأنه الشاب هو الرضيع المفقود موسى من عشرين عاماً.

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وقالت الأم: “من يوم فقدي ابني وأنا استودعته الله وتوكلت عليه وقلت لو لي فيه نصيب سيعود ورغم أني أنجبت 6 من الأبناء إلا أني لم أنم ليلة دون أن يكون بخاطري وأفكر فيه ”، وتابعت: "أشكر للدولة جهودها الجبارة فمن يصدق أن يعود لي بعد يأسي "، وفقاً لصحيفة المرصد.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية إن "المتابعة الأمنية لبلاغات فَقْد الأطفال حديثي الولادة أسفرت عن ضبط مواطنة بالعقد الخامس من العمر بعد الاشتباه في المعلومات التي تقدمت بها لاستخراج هويتَيْن وطنيتَيْن لمواطنَيْن، ادعت أنهما لقيطان".

وصرّح المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية في المملكة، أنه "تبين من إجراءات البحث والتحري وفحص الخصائص الحيوية علاقتها ببلاغَيْن عن اختطاف طفلَيْن حديثَيْ الولادة من داخل أحد المستشفيات بمدينة الدمام"، في حادثين منفصلين.

وأعلن المتحدث باسم الشرطة المحلية أن المرأة المشتبه بها أوقفت "لاستكمال إجراءات الاستدلال، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال ذلك".