شاهد: هل يؤثر السحر على شخص ملتزم بالصلاة والقرآن ؟

قال شيخٌ مصري يتبع لدار الإفتاء المصرية، إن السحر والحسد لا يؤثران على الشخص الملتزم في الصلاة والأذكار، وقد يكون تأثيرهما طفيف جدا عليه، على حد قوله.

جاء ذلك خلال فيديو مصور منتشر على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

أقوال الشيخ المصري جاءت في فيديو نشرتها صفحة دار الإفتاء المصرية، وأضاف: "حين وصلت رسالة تفيد بأن فتاة تصلي وتقرأ الأذكار وتحصن نفسها بسورة البقرة، لكنها تعاني من أعراض السحر والحسد، أجاب الشيخ عليها أن من يصلي ويقرأ سورة البقرة ويقرأ الأذكار لا يؤثر عليه السحر، وإنما قد يكون مرض نفسي قد أصاب الفتاة".

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يذكر أن أعمال السحر والشعوذة قد انتشرت بشكل كبير مؤخراً في العالم العربي، وهي حالات الأشخاص مختلف الأعمار، وقد تظهر على الشخص علامات الضيق والهم وقلة النوم وعدم الراحة كلها تصيب الشخص المسحور، وقد يصحب ذلك آلام في مناطق مختلفة من جسم الشخص، ويتم علاج تلك المشاكل بالقرآن الكريم وبالأذكار من قبل مختصين في هذا المجال.