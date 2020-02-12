هذا ما كشفه طبيب فجر السعيد حول مرضها وتساقط شعرها

"قبل لا أسوي العملية الأخيرة كان شعري بهذا الشكل وبعد العملية تساقط من الأمام كله بشكل غريب، لا أعلم سببه إلا أنه نتيجة عكسيه للدواء ... والآن الحمد لله بدا ينبت شوي شوي، ولكن لازال هناك فراغات"، هذا ما نشرته الإعلامية الكويتية فجر السعيد، على صورة لها تظهر تساقط شعرها بعد عملية جراحية أجرتها في باريس.

وقالت السعيد في تعليقها على انستغرام، إنَّها رفضت أن تضع أيَّ خصلات شعر، لتغطية الفراغات، اًو حتى بودرة لتغطية الفراغ، مضيفة: "قناعتي بأن هذه الفراغات ماهي إلا مرحلة من مراحل حياتي لابد أن أعيشها بكل تفاصيلها، وعندما أتطور أشعر بهذا التطور واستمتع بكل تفاصيله".

وتعليقًا على حالتها، كشف ألكسندر رولت طبيب فجر سعيد الفرنسي في حديث لجريدة "القبس" الكويتية تفاصيل عملية الإنقاذ التي نفذها للأخذ بيد السعيد، بعد أن وصلت إلى فرنسا مصابة بجرثومة خطيرة للغاية، بعد عشرة أيام من خضوعها لعملية تكميم فاشلة، حسب ما ذكرن مجلة سيدتي.

وحول تفاصيل العملية الجراحية التي أجريت لفجر قال رولت: "أجري العملية عن طريق الجراحة وليس المنظار، للتعامل مع جرثومة كامنة داخل خيوط الجهاز الهضمي"، وكانت آثار جراحة التكميم مفتوحة تماما مع التهابات خطيرة للغاية لم يسبق له مشاهدتها طوال حياته العملية، فكان مضطرًا إلى القيام بهذه العملية الخطيرة، تاركًا بعض الجروح مفتوحة لعدّة أسابيع.

وأبدى رولت فخره بنجاح تلك العملية الخطيرة التي أجراها على مسؤوليته، مشيرًا إلى تحسن الحالة الصحية الفنانة فجر السعيد، مما جعلها قادرة على مغادرة العناية المركزة بعد 3 أسابيع من العملية، وبعد 3 شهور تمكن رولت من إعادة العمل الطبيعي للجهاز الهضمي لدى الإعلامية فجر.