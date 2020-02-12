مصممتان مغربيات تتألقان من خلال دار أزياء "Unik25"

توحدت أفكار المصممتين المغربيتين سميرة السباعي ومريم بومزيل، لتقدما تصاميم مميزة عصرية بلمسة تقليدية صرفة، من أجل تأسيس دار أزياء "UNIK25"، إيمانا بضرورة التجديد والابتكار من أجل خلق عنصري الإبهار والتفرد.

وقالت السباعي في بيان وصل "سوا" نسخة عنه، إن الشراكة نبعت من صداقة جمعت بينها وبين مريم بومزيل، ونجاح كليهما كل في مجالها.

وبرزت مريم في عالم تصميم الأزياء التقليدية وتألقت في تقديم القفطان، فيما تألقت سميرة في تصميم الأزياء الجاهزة داخل المغرب وخارجه، لتقررا بعدها تقديم تصاميم وتشكيلات مبتكرة عصرية بلمسة مغربية تختلف عن السائد والمألوف، وهي تصاميم لاقت استحسان الجمهور المغربي والأجانب، الأمر الذي حفز المصممتان المغربيتان على تقديم الأفضل بأفكار متجددة ومميزة، بالتعاون مع طاقم عمل مجتهد تحت الإدارة الفنية لوفاء فرج فهمي، التي تملك خبرة طويلة في عالم الموضة والأزياء.

وتعتمد كل من مريم بومزيل وسميرة السباعي على الرمزية والدلالة، سواء من حيث اختيار الأثواب العريقة والراقية في أغلب القطع، أو من حيث القصات و"خدمة المعلم"، أو استعمال تقنية الرسم على الثوب التي تتميز مريم بإتقانها، الشيء الذي يضفي على القطع جمالية ورونقا خاصا يبهر الجمهور.

وأكدت بومزيل على أن الرسم على الثوب أسلوب فني قديم في عالم الأزياء، لكنها تحاول إلى جانب صديقتها سميرة السباعي التميز في هذه التقنية من خلال "شخصنة القطع" بترجمة أفكار واحتياجات زبائنهما على الأزياء التي تصممانها، فتصبح بالتالي القطعة فريدة لا تشبه أي قطعة أخرى.

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وتعتمد التشكيلات التي تقدمها المصممتان المغربيتان على تيمات معينة، تحاول من خلالها تكريم العديد من الشخصيات والحرف التقليدية وحتى الأدوات التقليدية المستوحاة من الثقافة والتراث المغربي الأصيل.

وتستعمل السباعي وبومزيل في تصاميم "unik2" أثوابا راقية من خارج المغرب، كما تتعاملان مع أهم موردي الأثواب في المغرب، وتحرصان على اقتناء أجودها، كما تتعاملان مع حرفيي فن الخياطة والطرز في المغرب.

وأكدت كل من سميرة ومريم على أن هدفهما الأساسي هو إرضاء جميع الطبقات ومختلف الأعمار، خاصة النساء والشابات العاشقات للأزياء العصرية ذات اللمسات التقليدية.

وتستعد السباعي وبومزيل لإطلاق تشكيلة جديدة ستعتمدان فيها الجلد كأساس للتصاميم، لتقدمانه بأشكال مختلفة سيتعرف عليها الجمهور لأول مرة، كما أنهما بصدد التحضير لحفل للبيع الخاص في باريس خلال الأشهر القليلة المقبلة.