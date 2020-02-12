شكرا لبحثكم عن خبر مصر .. حمار يستقل قطار ركاب وصاحبه يهدد بالانتحار (صورة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أظهرت صورة تم تداولها على نطاق واسع لحمار يستقل عربة القطار وسط عدد من المواطنين، ردود فعل واسعة.

وكان الحمار استقل قطار ركاب مطورا من مركز نجع حمادي إلى محافظة الأقصر في مصر.

وفي التفاصيل كان عامل مقيم بقرية المريس التابعة لمحافظة الأقصر، استقل القطار رقم 748 ركاب، القادم من نجع حمادي بقنا والمتجه إلى الأقصر، من منطقة أبنود بقنا، وبصحبته حمار كان اشتراه.

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وتلقت شرطة النقل بلاغا في الحادثة وفقا لـ مواقع محلية، بعد أن تصدى لصاحب الحمار عدد من العاملين في القطار، مطالبينه بالنزول، إلا أنه رفض الانصياع لهم، مهددا إياهم بأنه ”سيلقي بنفسه من القطار خلال سيره؛ وذلك إذا أجبروه على إنزال حماره“.

وعقب وصول القطار، تم التحفظ على الحمار وصاحبه من جانب قوة من مباحث شرطة السكة الحديد، وتحرير مخالفة، كما أنه تم السماح بانصراف صاحب الواقعة وتسليمه حماره مقابل دفع غرامة قدرها 400 جنيه للحمار، و100 جنيه لصاحبه.