فيلم كوري ينتزع لقب الأوسكار

على غير العادة، استطاع الفيلم الكوري الجنوبي "طفيلي"، أن يحصد لقب الأوَّل لجائزة الأوسكار، رغم أنَّ الفيلم غير ناطق للغة الانجليزية.

وحصل الفيلم الذي يتناول الهوة بين الأغنياء والفقراء في سول الحديثة أربع جوائز أوسكار شملت أفضل مخرج وأفضل سيناريو لبونج جون هو وأفضل فيلم روائي دولي.

وهذه محصلة رائعة لفيلم عرض مصحوبا بالترجمة في الولايات المتحدة ليتفوق على كبرى شركات الإنتاج والمخضرمين في هوليوود أمثال مارتن سكورسيزي وكوينتن تارانتينو، كما جاء الفوز في ختام موسم جوائز شابته الانتقادات بسبب غياب التعددية النوعية.

وفي المقابل امتلأ مسرح جوائز الأوسكار بالممثلين وصناع السينما الكوريين الذين تحدث غالبيتهم للجمهور عبر مترجم.

وقالت كواك سين آي المشاركة في إنتاج الفيلم "أعجز عن الكلام. لم نتخيل أن هذا سيحدث. سعداء للغاية. أشعر أن هذه لحظة تاريخية".

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وعندما تسلم بونج أوَّل أوسكار في الليلة عن أفضل سيناريو كتب خصيصًا للسينما، حدق في تمثال الجائزة بدهشة.

وأشاد لاحقًا بزملائه الأربعة الآخرين الذين رشحوا للجائزة قائلا ”أتمنى لو حصلت على منشار وقسمت الأوسكار إلى خمسة (أجزاء) وتقاسمتها معكم جميعا“.

وفي وقت سابق من السهرة تخلل الحفل الذي أقيم بدون مذيع تلميحات وتعليقات ساخرة بشأن خلو قائمة ترشيحات أفضل مخرج من النساء وكذلك وجود شخص واحد فقط من ذوي البشرة غير البيضاء بين 20 مرشحا لجوائز التمثيل.

الجدير بالذكر أنَّ لأول مرة تمنح جائزة الأوسكار لفيلم غير ناطق باللغة الانجليزية.