بيتر حفيد ملكة بريطانيا وزوجته في طريقهما للانفصال

أكد حفيد الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا بيتر فيليبس وزوجته الكندية أوتم، اليوم الثلاثاء، أنَّهما في طريقهما إلى الطلاق بعد زواج دام 12 عامًا.

وجاء في بيان صادر عن الزوجين أنهما أبلغا الملكة وأسرتيهما بالأمر العام الماضي، حسب ما ذكرت رويترز.

وكان قد تزوج فيليبس،الحفيد الأكبر من بين ثمانية أحفاد للملكة، من أوتم في عام 2008 وأنجبا بنتين هما سافانا (تسع سنوات) وإيسلا (سبع سنوات).

وقال متحدث باسم الزوجين ”توصلا إلى أن هذا هو التصرف الأمثل لطفلتيهما وللصداقة بينهما“.

وقال قصر بكنجهام إنه ليس لديه تعليق إذ أنها مسألة شخصية.

كانت صحيفة صن قد قالت إن الزوجين انفصلاً، وأن فيليبس شعر بالحزن الشديد بسبب رغبة أوتم (41 عاما) في الانفصال.

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وفيليبس (42 عاما) ابن الأميرة آن ابنة الملكة إليزابيث وهو رقم 15 في ترتيب ولاية العرش، والتقى بزوجته أوتم في عام 2003 في سباق الجائزة الكبرى في مونتريال، حيث كان يعمل مع فريق بي.إم.دبليو وليامز المنافس في سباقات فورمولا 1 وكانت هي تعمل مع بي.إم.دبليو.

وتزوجا في قصر وندسور قرب لندن الذي شهد العديد من الزيجات الملكية منها زواج الأمير هاري حفيد الملكة من الأمريكية ميجان.

ولا يحمل فيليبس لقبا ملكيا ويميل للبقاء بعيدا عن الأضواء. لكنه نظم حفلا ضخما في الشارع أمام قصر بكنجهام للاحتفال بعيد ميلاد الملكة التسعين في عام 2016.

وقالت الصحيفة إن الملكة (93 عاما) ستحزن بشدة بسبب النبأ الذي يأتي على خلفية سلسلة من الانتكاسات للعائلة المالكة.

وهنا تجد الإشارة إلى أنَّه سبق وتقدم هاري من أحد أفراد الأسرة الملكية طالبًا من أجل التخلي عن واجباته الرسمية، وغادر القصر الملكي مع زوجته.