شكرا لبحثكم عن خبر شاب يغتصب فتاة ليلة زفافها بعد أن تسلل إلى سريرها وتظاهر بأنه زوجها..(تفاصيل صادمة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تعرّضت عروس للإغتصاب ليلة زفافها على يد شاب يبلغ من العمر 18 عاماً تظاهر بأنه زوجها. وكان المشتبه به ويُدعى تشون تشانسنغ، قد توجه إلى سرير الضحية بعدما نام العريس خارج المنزل بسبب الثمالة في قرية تشكويس بمقاطعة بري فنج في جنوب كمبوديا.

ومارست الزوجة الجديدة، البالغة من العمر 18 عاماً، الجنس مع الشاب في الظلمة معتقدة أنه زوجها، ثم ناما بجانب بعضهما.

وعندما استيقظت العروس من النوم، وأدركت أن هناك رجلاً غير زوجها في سريرها، بدأت بالصراخ وألقي القبض على الرجل. وبعد هذه الحادثة، رفضت عائلة العريس العروس الجديدة، وقالت إنها تريد إلغاء الزواج. إشارة الى أن الضحية كانت قد احتفلت بزواجها مع زوجها الجديد، وتوجهت الى الفراش أمامه.