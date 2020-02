تراند اليوم : هيفا وهبي بدون قطعة داخلية – صور

في البداية لم أصدق..

قربت الصور كثيرًا كي أتأكد من عدم ارتداء هيفا وهبي للقطعة الداخلية وتبين أنها صعدت مسرح الفورسيزون في القاهرة كما تشاهدون في هذه الصور.

كان ذلك ليلة رأس السنة وكتبت أنها بداية جديدة.

هيفا تواضب على كتابة عبارة: إفعل ما شئت بالإنكليزية والصحيح أنها تضعها كخلفية في غالبية صورها: Do whatever you want

هذا ليس جديدًا على هيفا لكن في مثل عمرها وحجم نجوميتها أصبحت مثل هذه الإطلالات لا تليق بها لكنها وبعد مرضها تغيرت ويبدو أنها اتخذت فلسفة أكثر حدة مما كانت عليها!

هيفا وهبي كانت تعرضت لأزمة صحية أدخلتها المستشفى لأسابيع وخرجت منها سالمة.

هيفا وهبي بدون قطعة داخلية