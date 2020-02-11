منوعات

تراند اليوم : هيفا وهبي بدون قطعة داخلية – صور

0 نشر
Nidal Al Ahmadieh 0 تبليغ

  • 1/11
  • 2/11
  • 3/11
  • 4/11
  • 5/11
  • 6/11
  • 7/11
  • 8/11
  • 9/11
  • 10/11
  • 11/11

Advertisements

في البداية لم أصدق..

قربت الصور كثيرًا كي أتأكد من عدم ارتداء هيفا وهبي للقطعة الداخلية وتبين أنها صعدت مسرح الفورسيزون في القاهرة كما تشاهدون في هذه الصور.

كان ذلك ليلة رأس السنة وكتبت أنها بداية جديدة.

هيفا تواضب على كتابة عبارة: إفعل ما شئت بالإنكليزية والصحيح أنها تضعها كخلفية في غالبية صورها: Do whatever you want

Advertisements

هذا ليس جديدًا على هيفا لكن في مثل عمرها وحجم نجوميتها أصبحت مثل هذه الإطلالات لا تليق بها لكنها وبعد مرضها تغيرت ويبدو أنها اتخذت فلسفة أكثر حدة مما كانت عليها!

هيفا وهبي كانت تعرضت لأزمة صحية أدخلتها المستشفى لأسابيع وخرجت منها سالمة.

هيفا وهبي بدون قطعة داخلية
هيفا وهبي بدون قطعة داخلية
هيفا وهبي بدون قطعة داخلية
هيفا وهبي كما تبدو من الخلف
هيفا وهبي كما تبدو من الخلف
هيفا وهبي كما تبدو من الخلف
هيفا وهبي كما تبدو من الخلف
هيفا وهبي كما تبدو من الخلف
هيفا وهبي على المسرح بدون قطعة داخلية
هيفا وهبي على المسرح بدون قطعة داخلية
هيفا وهبي بدون قطعة داخلية
هيفا وهبي على المسرح بدون قطعة داخلية
هيفا وهبي بدون قطعة داخلية
هيفا وهبي على المسرح بدون قطعة داخلية

هيفا وهبي بدون قطعة داخلية هيفا وهبي بدون قطعة داخلية هيفا وهبي بدون قطعة داخلية

هيفا وهبي بدون قطعة داخلية

Advertisements

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا