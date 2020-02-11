الفنان لطفي بوشناق يرفض 400 ألف دولار مقابل الغناء مع إسرائيلي

قال الفنان التونسي لطفي بوشناق إنَّه رفض عرضًا ماليًا كبيرًا مقابل الغناء مع فنان إسرائيلي، معلقًا أنَّ هذا العمل يتنافى مع مبادئه الوطنية، مشيرًا إلى أنَّ موقفه المؤيد للقضية الفلسطينية.

وقال بوشناق "رفضت عرضًا بقيمة 400 ألف دولار لأداء ديو مع فنان إسرائيلي"، مشدداً على أنَّ القضية الفلسطينية هي قضيته.

وأضاف أنَّه "مهوس بفكرة الموت"، موضحاً أن ذلك ليس خوفاً ولكن يفكر دائماً فيما سيكتبه التاريخ، وقال "أنت عابر سبيل لكن مواقفك هي التي ستبقى، والتاريخ لا يمكن شراؤه بالنقود".

يُذكر أن بوشناق معروف بتأييده الكبير للقضية الفلسطينية، وأدى عشرات الأغاني المؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني في أرضه المحتلة من قبل "إسرائيل"، والرافضة ل صفقة القرن ، من بينها "ماذا ستفعل" و"خليك صامد يا فلسطيني". ودعا أيضاً إلى زيارة القدس وقال عنها إنها "أرض العرب وعلينا زيارتها دوماً.

يشار إلى أنَّ الفنان التونسي بوشناق كان قد غنى أجراس العودة، التي تحاكي رفضه لصفقة القرن.