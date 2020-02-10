شاهد: سبب خلع الفنانة السورية بتول بني نجمة "ذا فويس" الحجاب

كشفت الفنانة السورية بتول بني نجمة برنامج المسابقات "ذا فويس" الموسم الرابع، سبب خلع الحجاب بعد نهاية مشاركتها في البرنامج، مشيرة أن شخصيتها ستظل كيفما كانت قبل أن تخلع الحجاب: "أنا لست داعية إسلامية، بل مطربة، وأتمنى من الله أن يهديني، وأحترم الحجاب كثيراً".

وقالت بتول خلال حوارها مع الإعلامية ياسمين سعيد مقدمة برنامج "الجمعة في مصر"، الذي يعرض عبر شاشة "MBC مصر": "خلع الحجاب قرار شخصي، ومينفعش فن مع حجاب، وصعب أوصل للشيء اللي قررت أوصله مع الحجاب".

وتابعت: "لم أتأثر بالجدل المثار حول خلعي للحجاب، أريد أن أوصل صوتي للعالم، وأسرتي لم تتدخل في الأمر، لأنني راشدة والأمر يرجع إليّ فقط".

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ويوم أمس، أقامت المغنية السورية، بتول بني مؤتمرا صحفيا، بأحد فنادق المعادي، بحضور عدد من الصحفيين والإعلاميين، بمناسبة إطلاق ألبومها الأول، وطرح فيديو كليب لأغنية "اسمك بشرفني".

وتحدثت بتول عن كواليس التحضير لألبومها، وقرار خلع الحجاب الذي أكدت أنه لا يتماشى مع الغناء وقررت خلعه احتراما لقدسيته.

عرض خلال المؤتمر فيديو كليب "اسمك بيشرفني" الذي أنتجته شركة " أرابيان نايت انترتايمنت "، وتمّ تصويره على مدار يوميين متتاليين في لبنان تحت إدارة المخرج سامي عازوري الذي أبدع بتصوير الكليب في أجمل المناطق اللبنانية ، وحرص عازوري على أن تكون قصة الكليب غير معقدة وبسيطة.