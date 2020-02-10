شاهد: فنان مشهور بفستان نسائي في الأوسكار وقبلة تثير الجدل

جذب النجم الامريكي بيلي بورتر، بإطلالة غريبة على مسرح دولبي في لوس أنجلوس أين يقام حفل توزيع جوائز أوسكار عدسات المصورين وأنظار زملائه، بلباسه النسائي المستوحى من زي إله الشمس الذهبي، للمصمم البريطاني جيل ديكون.

ويتألف الفستان من بلوزة من الريش المغمس بالذهب، وتنورة مطبعة برسوم فنية باللون البني، ويتميز بقصة غير متجانسة وبتفاصيل عند الظهر.

وتزين النجم بمجوهرات ونظارات مرصعة بأحجار من الستراس والكريستال من "أتولييه شواروفسكي"، وارتدى حذاء ذهبيا ذا كعب عال.

وظهر بورتر في لقطة من الحفل وهو يُقبل المذيع براد جوريسكي، وهي اللقطة التي اهتمت بها كاميرات المصورين وأثارت جدلا.

وأصبح بورتر مشهورا باختياراته غير التقليدية على السجادة الحمراء، حيث سبق له أن ظهر في حفل توزيع جوائز "جولدن غلوب" الأخير بلباس غريب، وخلال حفل الأوسكار العام الماضي، ارتدى فستان سهرة مخمليا أسود.