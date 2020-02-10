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تراند اليوم : سما المصري تكرس لمؤخرتها فقط – صورة

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Sara Al Asrawi 0 تبليغ

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نشرت الرقاصة المصرية صورة بالمايوه أثناء تواجدها في الشارع وظهرت تقود الـ ATV وعرضت مؤخرتها كالعادة أكثر من وجهها لتكرس مشهد المؤخرة، رغبةً منها في الحصول على أكبر عدد من الإعجابات غير آبهة بشرف أو كرامة، ولا يهمها التعليقات القذرة التي تحظى بها بعد نشرها لكل صورة.

أنشأت قناتها الخاصة على اليوتيوب وتروّج لها من خلال الصور المقززة لتحصل على نسب مشاهدة عالية من الباحثين عن مشاهد البورنو٫ وبالتالي تؤمن راتبًا شهريًا لها من نشاطات الدعارة.

هذه الكائن البشع تنشر صورًا لا تليق بالمرأة المصرية الجدعة والمثقفة والتي تتبع العادات والتقاليد، ولا تُحاسب على ما تقدّمه من إثارة وإغراء.

سما المصري
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