خُمس البريطانيين تعرضوا للتحرش الجنسي !

كشفت تقارير إحصائيَّة نشرها مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، أنَّ خُمس البريطانيين راحوا ضحية للتحرش الجنسي وهم في مرحلة الطفولة، مبينًا أنَّ واحدًا من كل خمسة أشخاص كانت أعمارهم تتراوح بين 18-74 عامًا، ووصلت أعداد هذه الفئة إلى قرابة 8.5 مليون شخص.

وكشف التقرير أنَّ 3 ملايين من بين الـ8.5 ملايين، تعرضوا للاستغلال الجنسي قبل بلوغهم سن 16 عاما، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأشار التقرير إلى أنَّ نسبة تعرض النساء للتحرش في فترات الطفولة أعلى مقارنة بالرجال؛ أي أن امرأة من بين كّل 4 نساء تعرضت للتحرش في طفولتها.

الجدير بالذكر أن العام الماضي شهد 227 ألف حالة استغلال ضد الأطفال، حسب سجلات الشركة البريطانية.