شاهد: فتاة تسجل رقما قياسيا بأداء أصعب حركة في اليوغا 21 مرة

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لفتاة هندية تبلغ من العمر 11 عاما، سجلت رقما قياسيا جديدا بأدائها لإحدى أكثر الحركات صعوبة في رياضة "اليوغا" بعدد قياسي وصل لـ21 مرة في دقيقة واحدة.

تمكنت ريا بالاديا من إحدى القرى الواقعة بولاية أوتاراخاندا الهندية، من أداء إحدى حركات رياضة "اليوغا" التي تعتبر الأكثر صعوبة في هذا النوع من الرياضات، والتي تقوم على الاستلقاء على الظهر والعودة لوضعية الوقوف دون الاعتماد على تحريك اليدين وإنما بشكل يعتمد على مرونة الجسم.

واستطاعت الفتاة الهندية تكرار الحركة لـ21 مرة في دقيقة واحدة محطمة الرقم السابق والذي كان بـ15 محاولة.