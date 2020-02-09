شكرا لبحثكم عن خبر مصادرة ديك في الجزائر بعد شكوى من السفارة الإيطالية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تناولت مواقع التواصل الاجتماعي واقعة "مصادرة سردوك (ديك)" في أحد أحياء العاصمة الجزائرية، عقب شكوى تقدمت بها دبلوماسية في سفارة إيطاليا لدى الجزائر.

ونشر نشطاء مقطع فيديو استهجن فيه صاحب الديك قيام عناصر الشرطة بمصادرة الديك، مطالبا بإرجاعه حيث ترك "دجاجة و7 صيصان".

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