صلاة الاستخارة و دعاء الاستخارة بالتفصيل

صلاة الاستخارة و دعاء الاستخارة يحتاج المؤمن إلى استخارة الله في أمور حياته و التوكل عليه في شئونه كلها لأن الله و حده يعلم الغيب و يعلم بباطن الأمور و يعلم الخير و الشر لنا لذا فمن أفضل من الله تبارك و تعالى نلجأ إليه للمشورى في كل أمورنا و شئوننا .

وللمرأة الحائض أو لمن لم يجد لديه الوقت للقيام بصلاة الاستخارة فيكفي التوضأ و الدعاء بدعاء الاستخارة صلاة الاستخارة من غير صلاة .

دعاء الاستخارة :

اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، و أسألك من فضلك العظيم،فإنك تقدر ولا أقدر، و تعلم ولا أعلم، و أنت علام الغيوب .

اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر (تسمي الأمر ) خير لي، في ديني و معاشي و عاقبة أمري،أو قال : عاجل أمري و آجله، فاقدره لي و يسره لي، ثم بارك لي فيه، و إن كنت تعلم أن هذا الأمر (تسمي الأمر ) شر لي، في ديني و معاشي و عاقبة أمري، أو قال: في عاجل أمري و آجله، فاصرفه عني و اصرفني عنه، و اقدر لي الخير حيث كان، ثم أرضني به .

لاه الاستخارة :في أى وقت من اليوم متى كان وقت الحاجه إلى صلاة الاستخارة فيما عدا الأوقات المكروه فيها الصلاة

الصلاة : في الركعه الاولي تقرأ سورة الفاتحة ثم [ قل يا ايها الكافرون ]

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في الركعه الثانية تقرأ سورة الفاتحة ثم [ قل هو الله أحد ]

و قد فضل السلف الصالح في الركعة الأولى قراءة سورة الفاتحة و الآيات

بسم الله الرحمن الرحيم ” و ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة

سبحان الله وتعالى عما يشركون ( 68 ) وربك يعلم ما تكن صدورهم و ما يعلنون ( 69 ) وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون ” (سورة القصص ) .

أما في الركعة الثانية من صلاة الاستخارة يقرأ الفاتحة و

” وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ( 36 ) ” ( سورة الأحزاب )