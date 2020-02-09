فنان شهير يعد بجائزة ضخمة لمخترع لقاح ضد لفيروس كورونا

وعد الممثل الصيني جاكي شان، اليوم الأحد 9 فبراير 2020 بدفع مليون يوان (143 ألف دولار) للشخص الذي سيصنع اللقاح ضد فيروس كورونا، حيث يرى الممثل أن هذا سيكون محفزا لتسريع ظهور الدواء.

وقال جاكي شان أيضا إنه كان يتبرع بالمال لتوفير ملابس واقية وأقنعة طبية، مشيرا أنه ، "لا أريد أن أرى شوارع فارغة يجب أن تزدهر، كما لا أريد أن أرى أشخاصا حزانى يجب أن يتمتعوا بالحياة".

يذكر أنه يتم اختبار عقار روسي الصنع "تريازافيرين"، وحسب بيانات المجلة الطبية "فيدميكوم" فإن الدواء فعال ضد 15 سلالة من فيروس الأنفلونزا.

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وفي ذات السياق، أعلنت السلطات الصينية اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس "كورونا" الجديد في جميع أنحاء البلاد إلى 811 حالة وفاة، وما يزيد عن 37 ألف إصابة، في حين تعافى 2649 شخصا للشفاء.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين في بيان: "حتى منتصف الليل من يوم 8 فبراير الجاري، حصلت لجنة الصحة الوطنية في الصين على بيانات من 31 إقليما تفيد بأن عدد المصابين الإجمالي وصل إلى 37198 شخصا، فارق منهم الحياة 811 شخصا، وتعافي 2649 شخصا، في حين بقي 33738 شخصا مريضا، بينهم 6188 بحالة حرجة".

واتخذت الصين إجراءات مشددة لمنع انتشار الفيروس، شملت فرض حجر صحي على أكثر من 50 مليون شخص في مقاطعة هوبي الواقعة وسط البلاد وعاصمتها ووهان.