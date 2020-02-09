من هي خطيبة نجم قناة طيور الجنة الوليد مقداد

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس اليوم السبت 8 فبراير، بصور لخطوبة نجم قناة طيور الجنة الوليد مقداد، حيث نشر النجم خبر خطوبته، من نور غسان مقداد عبر حسابه الشخصي عبر الفيس بوك.

وقال الوليد بن مقداد : "قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ) " ، تابع : "تتوجت أجمل لحظات العمر بفضل الله و نعمته في يوم الجمعة ٧/٢/٢٠٢٠ بحفل خطوبتي الجميلة على صاحبة الصون، ونور الدرب، و مهجة القلب، الغالية نور غسان مقداد، سائلًا المولى عز وجل ان يتمم علينا الخير و يبارك لنا في قابل أيامنا، ويديم الفرح و السرور.

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بدوره نشر المعتصم مقداد، شقيق وليد، صورة لهما من الحفل، عبر حسابه على Instagram، وعلّق عليها كاتبا: "أخوي وحبيبي وأسطورتي.. لحد الآن مو متخيل انك كبرت وخطبت.. كنّا صغار وكبرنا مع بعض وقدام بعض ودايما انت اللي كنت مسؤول عني من لما كنا صغار ودايما تصححلي وتنبهني وتحكيلي الغلط من الصح وطول عمرك بتتمنالي الخير اكتر من حالك".

تابع: "وما عمري توقعت يجي هاد اليوم اللي تخطب فيه بسرعة لسا ما شبعنا منك وليد.. بس اكيد أنت ما اخترت هذا الطريق إلا وأنت متاكد إنك راح تكون قده وقد مسؤوليته.. فبس بحكيلك الله يوفقك بحياتك ويكتبلك الخير وين ما كان يا حبيب قلبي".

وقناة طيور الجنة فضائية متخصصة للأطفال انطلقت عام 2008 عبر القمر الصناعي نايل سات، اختصت بمجال أغاني وبرامج الأطفال وتميزت برامجها بالاعتماد على مقدمين أطفال بحيث تسهّل مخاطبة المتابعين الأطفال من خلال أطفال مثلهم، بحركاتهم ولعبهم وبراءتهم وابتساماتهم واهتماماتهم، ويُميزها كذلك الجو العائلي، ليرى الأطفال أنفسهم من خلال نجوم طيور الجنة عبر هذه الشاشة الصغيرة.