موسيقى تتسبب بإغلاق مطعم في السعودية

قررت السلطات السعودية إغلاق مطعم بإحدى المناطق السكنية وإحالة مالكه للجهات المختصة، جراء صدور أصوات موسيقى منه، بعد انتشار مقطع فيديو يوثق صدور أصوات صاخبة من داخله.

وقالت إمارة منطقة مكة المكرمة، في تغريدة لها على حسابها في ”تويتر“: " بتوجيه أمير منطقة مكة #خالد_الفيصل .. شرطة المنطقة تغلق مطعما تصدر منه أصوات الموسيقى داخل منطقة سكنية وإحالة مالكه للجهات المختصة".

وبحسب ما أفاد نشطاء على موقع تويتر، فإن الجهات المختصة أغلقت المطعم الواقع تحديدا في منطقة جدة كون صاحبه لا يملك ترخيصا بإقامة الحفلات.