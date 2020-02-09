شاهد: سبب سقوط الفنانة نانسي عجرم على مسرح ذا فويس

سقطت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، من على خشبة مسرح برنامج المسابقات الغنائية "ذا فويس كيدز" الموسم الثالث، يوم أمس السبت 8 فبراير 2020، في الحلقة السادسة والأخيرة من مرحلة "الصوت وبس".

وبعد أن أدى الطفل المتسابق، هشام اليمني، أغنية "إمتى أنا أشوفك" للفنان أبو بكر سالم، قالت له "أنت لي أنا"، وسأله زميلها في لجنة التحكيم، المطرب المصري، محمد حماقي، إن كان يمارس هوايات أخرى غير الغناء، رد هشام أنه يلعب مصارعة.

وطالبت الفنانة نانسي عجرم من هشام أن تلعب معه مصارعة، وبالفعل توجهت على المسرح وبدأ اللعب إلا إنها سقطت أرضا على سبيل المزاح، لتخبر هشام اليمني أنه الفائز.

واختار الطفل هشام اليمني، أن ينضم إلى فريق نانسي عجرم.

وشهدت الحلقة الخامسة من الموسم الثالث من برنامج مسابقات الأطفال الغنائية "ذا فويس كيدز" 2020، بكاء الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وزملائها في لجنة التحكيم.

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وكشف متسابق عراقي، يدعى عبد الكريم حاتم السعدي، في التقرير المعد عنه بالحلقة، أنه يبتعد عن شقيقه منذ سنوات، وكانا يغنيان سويا، ولذلك أهدى الأغنية التي شارك بها في البرنامج، ولكن لم يحظ أدائه بإعجاب لجنة التحكيم بشكل كاف.

بعد ذلك، طلب طاقم التصوير من المتسابق إعادة التصوير، وقامت نانسي عجرم من كرسيها ليجلس بدلا منها شقيق المتسابق العراقي، وفور دخول الطفل، التف له شقيقه ليفاجأ بوجوده.

وأثارت اللقطة التي وصفت بأنها "أكثر لحظة مؤثرة في تاريخ البرنامج"، بكاء لجنة التحكيم، نانسي عجرم ومحمد حماقي وعاصي الحلاني.

ونجح المدربون الثلاثة في جمع عدد من المواهب المتميزة للمشاركة في ذا فويس كيدز The Voice Kids الموسم الثالث، حيث اشتدت المنافسة مع نهاية مرحلة الصوت وهي المرحلة الأولى في المسابقة فيما بينها لاختيار أفضل الأصوات التي سوف تنتقل إلى المرحلة التالية.

​يشار إلى أن الموسم الثالث من برنامج "ذا فويس كيدز"، انطلق في الرابع من يناير/ كانون الثاني، ومن المقرر أن تنتهي مرحلة "الصوت وبس" في السبت 8 فبراير/ شباط الجاري.