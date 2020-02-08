حقيقة تأخير الدوام المدارس الأردنية بسبب سوء الأحوال الجوية يوم غد الأحد

قررت وزارة التربية والتعليم الأردنية مساء اليوم السبت 8 فبراير 2020،تأخير دوام المدارس في كافة محافظات المملكة يوم غد الأحد حتى العاشرة صباحا، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأشار وزير التربية والتعليم تسيير النعيمي، إلى أن قرار التأخير يشمل مدارس القطاع الخاص والثقافة العسكرية و الأونروا ومدارس الفترة المسائية للطلبة السوريين، بالإضافة إلى المدارس في مخيمات اللاجئين السوريين.

في غضون ذلك، قرر رئيس جامعة الطفيلة التقنية الدكتور محمد خير الحوراني، تأخير دوام صباح يوم غد الأحد إلى الساعة العاشرة، نظرا للظروف الجويية في البلاد حفاظا على سلامة الطلبة والموظفين، وبحسب صحيفة "الرأي" المحلية.

ودعت مديرية الأمن العام المواطنين وسائقي المركبات لاتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر في التعامل مع الطرق في ظل الظروف الجوية التي تشهدها المملكة. كما تؤكد المديرية ضرورة الابتعاد عن مجاري السيول والمناطق المنخفظة والاستخدام الآمن لوسائل التدفئة وتوفير التهوية المناسبة.

يذكر أن العطلة ما بين الفصلين، قد بدأت في المدارس الحكومية وفق التقويم المدرسي المعدل، بحيث تعود هذه المدارس للدوام اعتبار من السادس عشر من شهر فبراير/شباط الحالي.