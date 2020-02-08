الفنانة عبير صبري تهنئ زوجها الفلسطيني بافتتاح مسجد _ شاهد

هنأت الفنانة المصرية عبير صبري اليوم السبت 8 فبراير 2020،عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي الانستغرام، زوجها المحامي الفلسطيني أيمن البياع بافتتاح مسجده الجديد جنوب تايلاند.‏

ونشرت الفنانة المصرية صبري صور للمسجد وكتبت معلقة عليها: "مبروك حبيبي مسجدك في جنوب ‏تايلاند، ربنا يجعل نيتك وكل من سجد لله فيه وسعيك وحبك للخير في ميزان حسناتك، كل يوم بتعلم منك وبحترمك أكتر".‏

واحتفلت الفنانة عبير صبري بعقد قرانها على الدكتور أيمن البياع الدكتور في القانون الدولي، في شهر يونيو 2018، وذلك في القنصلية المصرية بدبي.

ودرست الفنانة عبير صبري الحقوق في جامعة عين شمس لكنها لم تمارس المحاماة لم تدخل مجال الفن إلا بعد وفاة والدها، وعندما علمت والدتها بذلك طردتها من المنزل لمدة عام كامل لكنها أقتنعت ىحقا بدايتها كانت في تقديم البرامج حينها وقع عليها اختيار المخرج "علي عبد الخالق" .

وقدمت الفنانة صبري برنامج السينما والصيف انطلاقتها في التمثيل كانت من خلال السينما في فيلم "الناجون من النار" من إخراج "علي عبد الخالق" مع "عمرو عبد الجليل " ،و "طارق لطفي" عام 1994.