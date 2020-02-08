شاهد: خروف يطيح بعامل خارج سياج مزرعة

تناقل العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي اليوم السبت 8 فبراير 2020، مقطع فيديو تم توثيقه داخل إحدى المزارع في قرية رافنو سيلو الصربية، لهجوم من خروف غاضب على أحد العمال.

ويظهر الفيديو العامل وهو يدخل إلى المزرعة بسترة حمراء، ليلفت انتباه أحد الخرفان، حيث هاجم الخروف العامل ونطحه بشدة، ليطير متجاوزا سياج المزرعة.

من ناحية أخرى، صنف كأفضل خروف فى العالم من حيث الجمال، لمظهره الرائع وسط الطبيعية الخلابة التى تشتهر بها سويسرا، والتى اتجه معظم مربيه إلى الاحتفاظ به وعدم ذبحه، لارتفاع سعره بشكل كبير بالنسبة لأسعار الأغنام العادية.

وفى تقرير لصحيفة ديلى ميل البريطانية، كشفت من خلاله عن الخروف "Baa-gain"، الذى منعت السلطات السويسرية تصديره منذ أكثر من ست سنوات، بعد أن أصبح من النادر تواجده، فيعد أغلى الأغنام فى العالم ويصل سعره من 7 : 10 آلاف جنيه إسترلينى، أى بما يعادل 40 ضعف سعر الأغنام العادية.