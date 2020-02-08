تراند اليوم : سما المصري وحركة جنسية ووصفت نفسها بغير المحترمة

نشرت الرقاصة المصرية سما المصري صورة لها ظهرت تمد فيها لسانها وهذه الحركة جنسية، وتعرضت لإنتقادات كثيرة وطالبها البعض بالإبتعاد لفترة عن السوشيال ميديا ومراجعة تصرفاتها وحركاتها التي تدمر سمعتها وربما لا تكون كذلك في حياتها اليومية.

ورغم كل النصائح والهجوم، سما لا تهتم لأي من الإنتقادات وتفعل كل ما تريده، لكن هذه المرة خرجت عن صمتها ودافعت عن نفسها وحركاتها، وقالت: “للمرة المليون لست مهتمه بما تتوقعون مني أن أفعله ولن اتغير بسبب أفكاركم الرجعيه وآرائكم التي تتغير حسب مزاجكم الخاص ولن اكون (جبانه) وذات الالف وجه مثل الكثير منكم تفعلون في الخفاء ماتخشون أن تفعلوه في العلانيه…”

وتابعت: “انا كذلك ولن اتغير ابدا وعلي المتضرر أما اللجوء إلي القضاء أو إلغاء المتابعه واستبدالها بمتابعه السيدات الفضليات المحترمات التي يشبهونكم أما انا أن كنت غير محترمه في نظركم فعليكم ان لا تشبهوا انفسكم بي وتتابعوني فالمحترمون لا يتابعون الا المحترمون أمثالهم أما انا فكفيله بنفسي والمتشابهين معي…اذهبوا ولا تعودوا مره اخري…خلص الكلام”