الطفلة "المعجزة" تنمو بالكامل خارج رحم والدتها

أنجبت الروسية يفغينيا باتورينا 37 عاماً طفلتها التي أسمتها أنستاسيا، بوزن 2.13 كيلوغرام، عن طريق جراحة قيصرية، ووصف الأطباء الطفلة التي نمت بالكامل خارج رحم والدتها بأنها الطفلة "المعجزة" .

وذكرت صحيفة "the irish sun"، أن الأم لم تكن تعلم أنها حامل حتى وهي في الأسبوع الـ 33، حتى اكتشف الأطباء وجود الجنين داخل تجويفها البطني.

وقال الأطباء إن الأم فقدت ثلاثة لترات من الدم خلال عملية الولادة، مؤكدين على أنها ستكون قادرة على الولادة بشكل طبيعي مستقبلاً، وفق موقع العربية.

هذا وكانت الأم تعاني من انتفاخ في بطنها، وهو ما لم تعره أي اهتمام حتى تزايدت الآلام لتتوجه إلى المستشفى وتكتشف حملها خارج الرحم، حيث إن الأنسجة المحيطة بالجنين خلقت ما أهو أشبه بالرحم.

يذكر أن أنستاسيا هي الحالة السابعة عشرة التي تولد بهذا الشكل، كون وجود الجنين خارج رحم أمه ينتهي بوفاته في أغلب الوقت.