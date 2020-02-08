تراند اليوم : هيفا وهبي أعلنت انفصالها عن محمد وزيري؟ – صورة

انتهت النجمة اللبنانية هيفا وهبي من مشاهدها في فيلم “أشباح أوروبا” وعادت إلى لبنان قبل سفرها إلى المكسيك حيث أحيت حفلًا ناجحًا هناك وسحرت الكل بفستانها القصير.

اقرأ: هيفا وهبي بفستان قصير في المكسيك

ومع اقتراب عيد الحب أو الفلنتاين، أعادت نشر صورة لمحت فيها إلى أنها وحيدة هذا العام وكتب عليها: “ردة فعلي حيت يتكلم الناس عن عيد الحب أمامي”

بهذا التصريح أو الصورة أعلنت بطريقة غير مباشرة على إنهاء علاقة الحب التي جمعتها مع الملحن المصري ومدير أعمالها سابقًا محمد وزيري، ونتمنى أن يكون تحليلنا خطأ لأنهما يليقان ببعضهما كثيرًا.

الوزيري بريء وللجرس: هيفا حبيبتي وهنا كل الوثائق – فيديو