رجل يسرق آلاف الدولارات في أول يوم عمل له

ذكرت شرطة ولاية كونيتيكت الأميركية، مساء أمس، أنها تبحث عن رجل مجهول الهوية أقدم على سرقة بضائع وأموال تقدر بنحو 17 ألف دولار، من مالك محطة وقود في مدينة هامدن.

وأوضحت الشرطة، أن مالك محطة وقود في مدينة هامدن، كان قد وظف رجلاً ليعمل عنده في المناوبة الليلية، لكن ذلك العامل سارع على الفور، وفي الساعات الأولى لمباشرته مناوبته إلى القيام بفعلته المؤسفة.

وقال مالك المحطة إنه كان يراقب العامل عبر تطبيق على هاتفه الذكي من منزله، قبل أن يكتشف أن اختفى فجأة عن الأنظار، وعندما حضر مسرعاً إلى المحطة وجد أنه فقد تذاكر يانصيب، وآلاف الدولارات و89 صندوقاً من السجائر، ليقدر خسارته الإجمالية بـ 17183 دولار، وفق سكاي نيوز.

ولم يكلف السارق نفسه عناء إخفاء وجهه عن كاميرات المراقبة، كما أوضحت الشرطة، واكتفى فقط بأخذ ملف التوظيف الخاص به، ليبقى بذلك مجهول الهوية، خاصة أن رب عمله لم يستطع أن يتذكر اسمه بالنظر إلى فترة عمله القصيرة للغاية.

يذكر أن ما تملكه الشرطة الآن عن ذلك الشخص هو فقط صورته، ومازالت تجري التحقيقات وتشن حملة تفتيش للعثور عليه.