عبد العزيز السعيدي يفتتح معرضه الفني الأول بعنوان "خيال"

افتتح الفنان الإماراتي عبد العزيز علي السعيدي، أولى معارضه الفنية تحت عنوان خيال، وذلك بحضور نخبة من الفنانين التشكيلين الإماراتيين وكوكبة من أهل الفن والصحافة، حيث أقيم المعرض على مدى يومين في غالري (أرتيستا) الخاص بالفنانة التشكيلية لمياء منهل.

يشار إلى أن عبد العزيز علي السعيدي، هو كاتب وفنان تشكيلي إماراتي بدأ الرسم منذ عشر سنين، وفي عام 2012 حصل على عضوية الموهوبين في مركز الثقافة وتنمية المعرفة في إمارة عجمان، وطور نفسه وأصبح يتعلم من المقاطع التعليمية الموجودة على شبكة الإنترنت، حتى تعرف على رسم الأساسيات وطريقة رسم الأشياء.

وقال عبد العزيز في بيان وصل "سوا" نسخة عنه: "أنا أحب المدرسة السريالية والتجريدية، فقد عشقت المدرسة التجريدية لأنها مدرسة متمردة على الفن، وأنا بطبعي متمرد على نفسي، وأنا الآن أتعلم رسم البورتريه والبوب أرت ومازلت اتعلم الكثير. شاركت في معارض على مستوى المدارس والجامعات في حياتي السابقة، وها أنا الأن أنشئ معرضي الأول "خيال".

وأضاف: "في عالم الكتابة ألفت كتابي الأول بعام 2018 تحت عنوان رواية شخص ما، التي تشرفت بإصدارها في معرض أبوظبي للكتاب، وفي العام الماضي أصدرت كتابي الثاني بعنوان رواية جارية عزرائيل، سواء بالفن أو الكتابة دائماً ما أبحث عما يميزني لكي أضيف للمجال الذي سأخوضه شيء جديد ولا أكون نسخة عن غيري، وهذا ما أحاول فعله في شتى مجالاتي".