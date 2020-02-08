تراند اليوم : سكارليت جوهانسون تتعرض لموقف محرج

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تعرضت الفنانة الأميركية ​سكارليت جوهانسون​ لموقف محرج أثناء توجهها إلى حفل في Chiltern Firehouse بلندن، إذ ظهرت بجوارب شفافة ممزقة بالطول، وهو الأمر الذي التقطته عدسات المصورين وتم التركيز عليه من جانب وسائل الإعلام العالمية.

وتأتي إطلالتها هذه، بعد مشاركتها في حفل جوائز الأفلام الأكاديمية البريطانية الثالث والسبعين حيث نافست على جائزة أفضل ممثلة.