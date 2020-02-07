كشفت وسائل إعلام لبنانية اليوم الجمعة 7 فبراير 2020، مفاجأة بشأن جثة قتيل فيلا الفنانة نانسي عجرم الشاب السوري محمد حسن الموسى الذي قتل على يد زوجها الدكتور فادي الهاشم.

وقالت المحامية رهاب البيطار، إن جثمان القتيل لم يدفن حتى الآن، وأن الجثة ما زالت بالثلاجة، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وغردت البيطار عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "توضيحا لما ورد سابقا، ومنعا لأي غلط، فنحن لم نتلق من مبادرة رائدات السلام الكويتية، وأنا إحدى عضواتها، أي مبلغ لحد الآن".

وأضافت المحامية البيطار: "وقد كان اتصال السيدة فاطمة العقروقة السابق واضحا بأنهن سيساهمن بتكاليف الدفن، هذا وإن جثة المغدور محمد الموسى لم تدفن وما زالت بالثلاجة".

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وتابعت محذرة في تغريدة أخرى: "بصفتي أحد محامي عائلة محمد الموسى، فأنني سأقاضي أي وسيلة إعلامية تطلق وصف اللص عليه قبل أن يبت القضاء في الأمر".

وفي وقت سابق، قالت المحامية رهاب بيطار رئيس لجنة الدفاع عن الشاب محمد الموسى إن التحقيق الذى تم فى تحقيقات محافظة جبل لبنان على يد القاضى نيقولا منصور كشفت وجود اتصال من القتيل محمد حسن الموسي بالرقم الأرضي بعيادة فادي الهاشم واستمرت المكالمة لمدة 4 دقائق و32 ثانية.

ولفتت المحامية بيطار إلى أن قاضي التحقيق طلب استدعاء كافة العاملين بعيادة فادي الهاشم لاستجوابهم فى القضية، موضحة أن الجلسة الثانية للقضية ستجري يوم 10 فبراير 2020. وفق موقع الوطن المصري.

يذكر أن قضية قتل زوج نانسي عجرم، محمد الموسى، أثارت جدلا واسعا، إذ يقول محامو الدكتور الهاشم إن الشاب السوري حاول سرقة الفيلا الخاصة به في جبل لبنان وقتله دفاعا عن النفس بالرصاص الحي، فيما تنفي عائلة القتيل هذه الرواية.