الموت يغيب فنان مصري كبير

أفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم الجمعة، بوفاة نجم مصري كبير بعد صراع مع المرض، وسط حالة من الحزن في الوسط الفني.

وغيب الموت الكاتب المسرحي الكبير لينين الرملي عن عمر 74 عاما، وفق ما أعلنته عائلته، بحسب ما نقله موقع (سبوتنيك)

من ناحيته، نعى محمد صبحي، الراحل لينين الرملي، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، إذ شارك صورة له، وكتب معها: "البقاء لله، رحل اليوم زميل الدراسة وصديقي الغالي لينين الرملي، الذي كان ضلعا هاما في مسرحي والأعمال الفنية التي قدمناها سويا.. أنت باق بأعمالك وفنك وفكرك.. نسأل الله المغفرة والرحمة.. وعزائي للأسرة وكل محبين لينين الرملي".

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كما أن لينين الرملي، تعاون مع الفنان المصري، عادل إمام، في فيلم "الإرهابي"، ممن إنتاج عام 1994، وهو من إخراج نادر جلال، كما تعاون مع إمام في فيلم "بخيت وعديلة".

ومن أبرز مسلسلات لينين الرملي "هند والدكتور نعمان"، في ثمانينيات القرن الماضي، وهو من بطولة كمال الشناوي، إضافة لمسرحيات "أهلا يا بكوات" و"وداعا يا بكوات" و"اضحك لما تموت".

وولد لينين فتحي عبد الله الرملي، في أغسطس/ آب 1945 بالقاهرة، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، وقدم مع الممثل المصري، محمد صبحي، عددا من مسرحياته الناجحة، هي "انتهى الدرس يا غبي" و"تخاريف" و"الهمجي" و"وجهة نظر".