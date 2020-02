عرض مثير في عيد الحب الفلانتين 2020

فاجأ أحد المطاعم العالمية، زبائنه بعرض مثير غير مسبوق خلال عيد الحب الفلانتين 2020 الذي يحتفل به العالم في الرابع عشر من شهر شباط فبراير الحالي.

وبحسب وكالة "سبوتنيك" فقد أعلنت سلسلة مطاعم "برغر كنغ"، عن عرض خاص لكنه صعب، في عيد الحب "الفالنتاين"، حيث يستعد لمنح شطيرة برغر لكل من يوافق على تبادل صورة حبيبته السابقة، أو أي شيء من متعلقاتها، مثل رسائل، أو دببة محشوة أو قطعة ملابس

ويتوافر العرض فقط في بعض المدن الأمريكية، وهي نيويورك ولوس أنغلوس وسان فرانسيسكو وبوسطن، وفق شبكة "سي بي إس" الأمريكية.

Advertisements

ويأتي العرض بالشراكة مع الفيلم الأمريكي الجديد، "Birds of Prey And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn"، والذي يتناول حياة "هارلي كوين"، حبيبة "الجوكر" السابقة، بداخل مدينة "غوثام".

والفيلم مستوحى عن قصص "دي سي" الهزلية، وهو من بطولة مارغوت روبي، وطرح في دور العرض السينمائية، اليوم الجمعة.

ويوم الحب أو عيد الحب أو عيد العشاق أو يوم القديس فالنتين هو احتفال مسيحي يحتفل به كثير من الناس في العالم في 14 فبراير حسب الكنيسة الغربية أو في 6 يوليو حسب الكنيسة الشرقية من كل عام.