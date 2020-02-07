شكرا لبحثكم عن خبر امرأة مليونيرة في السعودية تثير الجدل بعد عرض نصف ثروتها مقابل للزواج والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت سيدة أعمال ثرية بالرياض السعودية عن رغبتها في الزواج من أي رجل مقابل نصف ثروتها، مما أثارت جدلا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي بسبب تدافع الخطاب لطلب يد المليونيرة.

وكتبت الخطابة أم رهف في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع “ تويتر ” ، عن مواصفات سيدة الأعمال الثرية التي تطلب عريس مسيار من قبائل نجد، قائلة:” اللي يبي زواج مسيار من سيدة أعمال ثرية بالرياض، سعودية من عائلة معروفة ومحترمة مطلقة 45 سنة هي تبي واحد ضروري يسكن معها عندها فيلا فخمة في شمال الرياض بحي الربيع “.