شكرا لبحثكم عن خبر شاهد مذيعة MBC المستقيلة "علا الفارس" تفاجئ الجماهير بملابس مثيرة وتستفز السعودية ب“شماغ تميم“ من فوق الخيل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - منذ مغادرة المذيعة الأردنية علا الفارس قناة "أم بي سي" بعد تغريدتها الشهيرة "هلا بالخميس"، وانضمامها بعد ذلك لقناة "الجزيرة"، وهي تتعرّض دائماً للهجوم من متابعين سعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ لا يفوّتون فرصة لانتقادها بسبب انضمانها لـ"المعسكر القطريّ"، وفق وصفهم

ونشرت أخيراً الفارس في حسابها عبر "إنستغرام" صورة قديمة لها، وهي على ظهر الخيل، وتضع الشماغ حول عنقها، فكتب لها أحد المعلّقين: "شماغ تميم" ليأتي الرد سريعاً من الفارس قائلة: "حيّا الله تميم اللي مسويلكم قلق"، مضيفة: "هذا شماغ النشامي أي الشماغ الأردني الأصيل".

وبعد انتشار ردّها على المعلّق وتحيّتها لتميم، أثارت الفارس مجدداً استياء شريحة كبيرة من الجمهور السعوديّ الذي وصفها بـ"ناكرة الجميل"، كونها عملت في قناة "أم بي سي" السعودية سنوات طويلة، وأنّ السعودية سبب شهرتها.