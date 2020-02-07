إنه يقشر بيضة مسلوقة صلبة في ثلاث ثوان فقط ويمكنك فعل هذا أيضًا! هذه الحيلة رائعة!

يزيد بن سلمان - شبوة - بهذه الحيلة ، أصبح من السهل تقشير بيضة مسلوقة صلبة!

نحن نحب تناول البيض المسلوق ، ولكن قد يكون تقشير الأشياء التافهة الصغيرة عملًا روتينيا شاقا. في بعض الأحيان ينزع القشر بسهولة شديدة ، لكن في أغلب الأحيان لسنا محظوظين لهذا الحد. تلتصق القشرة بالبيضة وعلينا تقشير القطع الصغيرة بصعوبة بالغة. يستغرق هذا الكثير من الوقت ويسبب الإحباط!

كل بيضة مختلفة

هناك الكثير من النصائح حول كيفية جعل تقشير بيضة سهلًا ، ولكن لا يوجد ما هو مذهل تمامًا كالحيلة التي أتينا بها لك اليوم. غالبًا ما تسمع أن البيض يجب أن يكون طازجًا ، أو يجب ألا يكون طازجًا ، أو يجب أن تضعه تحت الماء البارد فور إخراجه من الوعاء. أيا كان نوع الحيل التي تحاول تجربتها ، فإن تقشير البيضة في الغالب يبقى مجرد كابوس. ولكن مع هذه الحيلة سيكون ذلك شيئًا من الماضي إلى الأبد.

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تقشير البيضة المسلوقة الصلبة لم يكن ابدًا بهذه السهولة! شاهد مقطع الفيديو القصير أدناه للتعرف على ما تحتاج أن تقوم به ، وستتغير طرق تناولك للبيض إلى الأبد!

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