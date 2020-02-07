شكرا لبحثكم عن خبر الفنانة‘‘حلا الترك’’ تلتقي شخصية يمنية مشهورة وتحتضنها وتقبلها أمام الجماهير والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نشرت الفنانة اليمنية أروى على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستجرام” فيديو جمعها والفنانة الشابة حلا الترك.

وبدت الأخيرة فيه هي تعبر عن حبها لها وتقوم بتقبيلها قبل أن تبادلها أروى المشاعر نفسها. وأرفقت الفيديو الذي لفت أنظار الكثير من المتابعين بالتعليق: “يا ناس أموت عليها هالبنت”.

وبحسب مجلة (لها)، استفز المقطع بعض الناشطين الذين رأوا أنه كان على حلا أن تظهر عواطفها تجاه والدتها. وكتبوا: “حتى هاذي من بدري النفاق أول شي موتي ع أمك اللي متقطع قلبها عليكم أنتِ واخوانك مو سألين فيها” و”لو تحبيها انصحيها تروح لأمها لأنها فازت بحضانتهم هي واخوانها”.

كما نشرت أروى صورة جمعتهما في السيارة والإعلامي السعودي هشام الهويش. وعلقت عليها: “من أجمل اللقاءات وحلقه نار مع أبو الهش والجميلة حلا الترك”.

وتناقل عدد من الحسابات الناشطة على التطبيق فيديو للفنانتين وهما تقودان الدراجة النارية على أحد أرصفة مدينة جدة السعودية.

ويأتي هذا بعدما كشفت مها الترك جدة الفنانة الشابة أنها رفعت دعوى قضائية ضد والدتها وأنها وشقيقيها لا يريدون العيش معها.

وجاء هذا رداً على فيديو ظهرت فيه السابر وكشفت تعرضها للتهديد والابتزاز بسبب أولادها متهمة امرأة لم تقم بتسميتها.

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