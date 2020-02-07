تراند اليوم : هيفا من الإثارة إلى الحجاب والمايوه – صور

نشرت هيفا ماجيك صورة جديدة لها ظهرت فيها ترتدي الحجاب، واعتقد البعض أنها أخذت قرارها بالتوبة والتخلي عن الإثارة والإغراء.

التقطت هيفا الصورة من ناحية التغيير، لكنها لم تقرر ارتداء الحجاب، لأنها نشرت عددًا من الصور خلال تواجدها في (كان – الفرنسية) وأطلت على طبيعتها وبشعرها الأسود الطويل، وبملابسها المثيرة.

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كما شاركت متابعيها بصور من المايوهات أثناء تواجدها في محل تجاري في فرنسا.

إذًا هيفا لم ترتدِ الحجاب بعد، وقالت مرة إنها تتمنى زيارة مكة المكرمة لأداء مناسك الحاج، ولا نعلم إن كانت ستذهب هذا العام أم أن شيئًا يمنعها.