تراند اليوم : جرسيات عمر حديدي: سما المصري ونادين وإليسا ونجوى ونوال – فيديو

عبر كاميرا الخليج 365، تحدث الزميل الصحافي عمر حديدي عن ￼آخر إصدارات الفنانة لطيفة التونسية (في الأحلام)، وقال: (أغنية غير متعوب عليها موسيقياً، أغاني المونولوج بيكون متعوب عليها أكتر، الهدف من الأغنية اثارة الجدل تذكرني بأغاني سميرة سعيد ماحصلش حاجة وسوبر مان، لطيفة اخفقت في هذه الأغنية).

كما تحدث عن الجدل المثار حول من هي نجمة روتانا، فقال: (اللقاء حول موضوع من هو نجمة روتانا الأولى بين إليسا ونوال الزغبي ونجوى كرم، كل واحدة لها جماهيرتها بس مش حسب المبيعات اليسا هي الأولى؟).

وانتقد جرأة ميريام كلينك قائلاً: (ميريام كلينك والله ما بدا هالقد كتير اوفر بالمايوه؟).

أما عن زيارة سما المصري لمعرض الكتاب بالبيجاما فقال: (سما المصري زارت معرض الكتاب بالشبشب والبيجاما وقالت انها انزنقت بالوقت، روقي حبيبتي وركزي، رايحة معرض الكتاب اللي هو مقدس بالشبشب والبيجامة، بدا تثير الجدل بأي طريقة).