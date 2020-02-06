شكرا لبحثكم عن خبر طفل يمني من اب يصطاد طاهش ويقوم بترويضه والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اصطاد أحد الشباب من محافظة إب مديرية "العود" بحيوان الضبع أو ما يسمى في محافظة تعز بالطاهش بكل شجاعة.

وتظهر الصور الشاب (هلال محمد جياش) وهو يتعامل مع الحيوان وكأنه أليف.

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ويعتبر حيوان الضبع أو الدعري كما يسموه في بعض مناطق إب من الحيوانات التي لا تروض وهي من الحيوانات المتوحشة واكلات اللحوم.

كما أنه من أكثر الحيوانات انتشارا في مناطق اليمن يعيش في الجبال والوديان ويخرج ليلا وقد تعرض للكثير من القتل حتى أن اعداده بدأت بالتناقص وهو مهدد بالانقراض.

ويوجد منه بضع عشرات في كل من حدائق الحيوان بصنعاء وتعز واب.