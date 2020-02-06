تراند اليوم : مسلسل ابنة السفير الحلقة السادسة /مسلسل ابنة السفير الحلقة 6

وجاء مسلسل ابنة السفير التركي من بطولة Neslihan Atagul وEngin Akyurek. وتم تقديم الحلقة الأولى الأسبوع الفائت إلى القنوات التركية وترجمتها على موقع اليوتيوب والمواقع العربية الرئيسية.

يحظى مسلسل ابنة السفير الحلقة السادسة Sefirin Kizi 6 مترجم كاملة بمتابعة قوية بين ملايين المتابعين في تركيا والعالم العربي عبر موقع قصة عشق وشاهد نت وقناة Stat TV. لمشاهدة الحلقة اضغط هنا.

كما جرت العادة، يتم عرض حلقة أسبوعية من مسلسل ابنة السفير الحلقه السادسه Sefirin Kizi 6 كل يوم اثنين في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة وفلسطين ولبنان، وفي الساعة الثامنة مساءً بالمملكة العربية السعودية وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

ويتم ترجمة مسلسل ابنة السفير الحلقة السادسه Sefirin Kizi 6 ويعرض في اليوم التالي على موقع قصة عشق باللغة العربية للجمهور العربي، كما يتم دبلجته باللهجة السورية عبر موقع شاهد نت.

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ستشهد الحلقة السادسه من مسلسل ابنة السفير Sefirin Kizi أحداثًا مثيرة، خاصة بعد أن اعترفت نارا بأنها تعرضت للاغتصاب من قبل شقيقها بالتبني، التي قررت الانتقام منه لأن هذا كان سبب تدمير حياتها وحياة ابنتها التي نشأت بعيدًا عن والدها نتيجة لذلك.

وتجري أحداث مسلسل Sefirin Kizi في إطار سياسي اجتماعي رومانسي، وقصة الحب التي تجمع البطل والبطلة وتفصل بينهما من الأحداث والظروف، لكن القدر سيجمعهم من جديد لحماية ابنتها الصغيرة التي تتعرض للمضايقة من زوجة أبيها.

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مسلسل ابنة السفير الحلقة 6 مترجم قصة عشق: يعرض موقع قصة عشق مسلسل ابنة السفير كل أسبوع يوم الثلاثاء باللغة العربية، بعد عرضه باللغة التركية يوم الاثنين.