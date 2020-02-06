تراند اليوم : المنخفض الجوي العميق الذي يضرب فلسطين غدا الجمعة

رام الله /صحيفة الخليج 365 الاقتصادية

تشير الأرصاد الجوية الحديثة، لموقع “طقس فلسطين” بتأثر البلاد بمنخفض جوي قطبي عميق، في ساعات فجر وصباح الجمعة، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير، وتهطل أمطار متفرقة في مختلف المناطق ثم تتوقف معظم الهطولات بعد ساعات الظهر والعصر.

ومع ساعات الليل تدخل الجبهة الرئيسية القوية المركزة في كافة المناطق بحيث تهطل الأمطار في مناطق واسعة من البلاد وتكون غزيرة أحياناً ومصحوبة برياح قوية تصل 70-80 كم/ساعة ، كما يحتمل تساقط زخات من البرد خصوصاً منتصف الليل والفجر ، ولا يستبعد أن تكون بعض الزخات ثلجية رطبة خصوصاً في قمم الجليل الأعلى مع ساعات الفجر والصباح الباكر.

ويوم السبت، تستمر الهطولات في النصف الأول من النهار في معظم المناطق مع تركزها على الوسط وخصوصاً وسط وجنوب الضفة الغربية ، وفي ساعات الليل تضعف الهطولات مع بداية دخول هواء قطبي أكثر برودة ، بحيث قد تصبح بعض الهطولات على شكل زخات ثلجية خفيفة وغالباً رطبة في القمم العالية مثل حلحول على سبيل المثال لا الحصر.

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وفي صباح الأحد تكون الأجواء شديدة البرودة مع هطول زخات محلية متقطعة من الأمطار في بعض المناطق خصوصاً وسط وجنوب البلاد ، وتكون على شكل زخات ثلجية متقطعة وضعيفة غالباً في بعض المرتفعات الجبلية، وذلك ساعات الصباح وربما تستمر فترة الظهر والعصر بشكل متفرق على فترات متباعدة.

تضعف فرصة الهطولات تدريجياً خلال النهار بالاتجاه نحو العصر والمساء ثم يدخل هواء قطبي هو الأشد برودة منذ 11/1/2015 لتقترب درجات الحرارة الى الصفر في المرتفعات الجبلية وربما أقل قليلاً في بعض المناطق ليتشكل الصقيع ليلاً.

وفي ساعات الفجر والصباح الباكر من يوم الاثنين يتشكل الصقيع والانجماد في القمم الجبلية مع حرارة صفرية ودون الصفر في بعض القمم الجبلية بحيث يتشكل الصقيع والانجماد .