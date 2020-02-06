تقدم لكم وكالة سوا الاخبارية، اليوم الخميس 6 فيراير 2020 تردد قناة بي ان سبورت الرياضية المفتوحة 2020، حيث تأسست في عام 1 أغسطس 2003 باسم الجزيرة الرياضية كأحد فروع قناة الجزيرة.

وبدأت البث في 1 نوفمبر 2003 كقناة واحدة ثم تحولت إلى مجموعة من القنوات في 27 أغسطس 2005. وفي 1 يناير 2014 تم تغير اسمها ليصبح بي إن سبورت وتصبح في جعبتها باقة من القنوات المجانية والمشّفرة والتي بلغ عددها 17 قناة حالياً تحت شبكة بي إن الإعلامية.

وتملك بي إن سبورتس الحقوق الحصرية في بث المسابقات والبطولات الرياضية في منطقة الشرق الأوسط ومنطقة شمال أفريقيا، فهي تمتلك حق نقل بطولات كرة القدم الكبرى مثل كأس العالم لكرة القدم، دوري أبطال أوروبا، الدوري الإنجليزي.

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تعتبر قناة بي ان سبورت واحدة من أهم القنوات الرياضية على مستوى العالم، والتي تقوم بنقل المباريات والمنافسات الكبيرة كما وتهتم بعمل البرامج الرياضية، وهي ملاذ العرب لعشاق الرياضة، حيث يمكن للمتابعين ومحبي الرياضة العالمية متابعة كل ما يحتاجونه عبر قنوات بي إن سبورت المفتوحة .

وتهتم قنوات بي إن سبورت المفتوحة بكل الحيثيات الرياضية، وبفضل برامجها الرياضية المتنوعة تجعل متابعيها دائمًا بغنى عن متابعة أي من القنوات الرياضية الأخرى، نظرًا لأنها قنوات مفتوحة باستمرار دون إشتراكات.

وتنقل قناة بي أن سبورت ON Sport 1 المباراة، بتعليق المعلق الرياضي محمد الكواليني، في تمام الساعة الـ 8:30 مساءاً بتوقيت السعودية، والساعة الـ 7:30 مساءاً بتوقيت مصر وفلسطين والأردن وسوريا ولبنان و الـ 5:30 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

وقناة بي إن سبورتس العربية هي باقة رياضية ناطقة باللغة العربية تابعة لمجموعة بي إن الإعلامية تأسست في عام 1 أغسطس 2003 باسم الجزيرة الرياضية كأحد فروع قناة الجزيرة، بدأت البث في 1 نوفمبر 2003 كقناة واحدة ثم تحولت إلى مجموعة من القنوات في 27 أغسطس 2005. وفي 1 يناير 2014 تم تغير اسمها ليصبح بي إن سبورت وتصبح في جعبتها باقة من القنوات المجانية والمشّفرة والتي بلغ عددها 17 قناة حالياً تحت شبكة بي إن الإعلامية.