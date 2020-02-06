احلى رسائل عيد الحب الفلانتين valentine day 2020_ مسجات عيد الحب للحبيب

اخترنا لكم زوار وكالة سوا الاخبارية اليوم الخميس 6 فبراير 2020، مجموعة جميلة من رسائل عيد الحب 2020، حيث يتم الاحتفال به في كل عام تحديدا يوم الرابع عشر 14 من شهر فبراير.

ويحتفل العديد من الناس في الوطن العربي وحول العالم في 14 فبراير حسب الكنيسة الغربية حيث يحتفلون بذكرى القدس فالنتين ويحتفلون بالحب والعاطفة حيث يعبر فيه المحبون عن حبهم لبعضهم البعض من خلال تهادي الورود والعطور ورؤوس القلب وما إلى ذلك.

ويوافق عيد الحب 2020، أو كما يعرف في الغرب يوم فالنتاين valentine day، يوم الرابع عشر من شهر فبراير من كل عام، ويصادف هذا اليوم للعام الجاري غدًا الخميس، وقد رصدنا لكم مجموعة من أجمل وأحدث عبارات ورسائل عيد الحب.

اروع القلوب.. قلبك وأحلى الكلام.. همسك.. واجمل ما في حياتي حبك.

قالوا وين دنياك.. قلت بعيونه.. قالوا تحبه.. قلت ما أشوف الدنيا بدونه .

سألت العسل انت زعلان ليه ؟ قالي حبيبك سرق اسمي واخد طعمي مني .

أهديك حبيبى وردتين وردة حمرا تقول بحبك .. ووردة صفرا تقول بغير عليك .

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أهمس لك أنا أحبك.. لاجل تخفيها جوه قلبك.. كل ماضاق بك صدرك .. ترددها بهمساتى .

يكفينى من عمرى لحظتين.. لحظة تكون فيها سعيد.. ولحظة تفتكرنى وانا عنك بعيد.

اليوم أحبك.. بكرة أعشقك.. بعده في العناية المركزة.. والسبب أموت فيك.

ولا يقتصر فقط على حب الرجل للمرأة أو العلاقات العاطفية بشكل أو بآخر، بل يشمل أيضا كافة العلاقات الإنسانية بين البشر، وسوف نلقى الضوء قليلا على بعض الرسائل والعبارات التى يتم تبادلها بمناسبة عيد الحب، حيث تحتفل كل دولة وكل مجتمع على بطريقة خاصة.

وافتى علماء المسلمين بحرمة الاحتفال بعيد الحب، إذ ذكروا أن عيد الحب من الأعياد المبتدعة التي لا أصل لها في الإسلام، ولذلك يحرُم الاحتفال أو المشاركة فيه بأي شكلٍ من الأشكال.

ويرجع بعض الفقهاء في العالم الإسلامي سبب تحريم هذا العيد لعدّة أسبابٍ، منها: أن الله عز وجل شرع للمسلمين عيدين هما عيد الفطر، وعيد الأضحى، أما السبب الثاني أنَّ العيد فيه تقليد للكفار، وأنه يضعف الإيمان الذي يحث على الحب في كل وقت وكل حين.